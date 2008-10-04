Northwest kann sich halten

Northwest Airlines transportierte im Berichtsmonat September 4,975 Millionen Fluggäste im selben Vorjahresmonat flogen noch 5,205 Millionen Passagiere mit Northwest.

Gegenüber dem Vorjahres September flogen mit Northwest 4,4 Prozent weniger Fluggäste. Die Kapazität wurde jedoch nur um 0,1 Prozent eingeschränkt und bei den nachgefragten Transportleistungen sah es bei Northwest Airlines auch nicht so schlecht aus. Im Berichtsmonat wurden 6,203 Milliarden Sitzplatzmeilen verkauft im letzten Jahr waren es mit 6,236 Milliarden nur geringfügig mehr. Die Auslastung blieb über das ganze Streckennetz gerechnet mit 84,0 Prozent gleich. Northwest Airlines baute auf den inneramerikanischen Strecken kräftig ab konnte die Nachfrage auf den interkontinental Routen jedoch stark ausbauen, deshalb fallen die Zahlen der Sky Team Airline im Berichtsmonat September solide aus.