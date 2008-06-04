Northwest Airlines mit guten Mai Zahlen

Im Mai konnte Northwest um 4,3 Prozentpunkte wachsen. Neben einem leicht erhöhten Angebot konnte auch die Auslastung gesteigert werden.

Northwest Airlines weitete ihr Angebot im Berichtsmonat Mai um 2,7 Prozent auf 8,18 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Das Angebot wurde durch den Markt vollständig aufgenommen. Die Gesellschaft konnte 6,99 Milliarden Sitzplatzmeilen verkaufen, das entspricht einem Plus von 4,3 Prozent. Das Internationale Geschäft wurde um 9,6 Prozent ausgebaut und die Inlandstrecken um 8,7 Prozent ausgedünnt. Die Auslastung legte um 1,3 Punkte auf 85,6 Prozent zu.