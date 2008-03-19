Northwest Airlines erwartet gute Buchungszahlen

Die Northwest Airlines Corp. erwartet für diesen Sommer trotz Wirtschaftskrise starke Buchungszahen

Dave Davis, Chief Financial Officer der Airline, sagte, die Zahlen für den März seien vielversprechend und stabil. Das Problem mit den Treibstoffpreisen ist seit einiger Zeit bei allen Airlines omnipräsent, die Northwest hat nun ihre Kapazitäten reduziert, um Kosten einsparen zu können. Genaue Zahlen zu dieser Massnahme stehen nicht zur Verfügung.