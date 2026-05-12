Norse Atlantic Airways verkleinert

Norse Atlantic Airways Boeing 787 (Foto: Norse Atlantic Airways )

Norse Atlantic Airways kündigt Kurzarbeit für Besatzungsmitglieder und umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen an.

Auch bei Norse Atlantic Airways will das Langstreckenkonzept nicht so richtig funktionieren, die Fluggesellschaft aus Norwegen sieht sich gezwungen, den Betrieb massiv zu verkleinern. Norse Atlantic Airways führt im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung, die Kosten senken und die Rentabilität steigern soll, einen deutlichen Personalabbau durch. Die Fluggesellschaft bestätigte die geplante Streichung von rund 75 Verwaltungsstellen, was etwa 35 Prozent der Büroangestellten entspricht. Gleichzeitig werden befristete Freistellungen für Besatzungsmitglieder, vorübergehende Gehaltskürzungen für nicht-fliegendes Personal und flexiblere Standortregelungen für die Besatzung eingeführt.

Diese Maßnahmen sind Teil des neuen Programms „Project Falcon“ von Norse, das jährliche Einsparungen von bis zu 50 Millionen US-Dollar anstrebt. Die Fluggesellschaft sieht sich mit steigenden Treibstoffpreisen, einer schwächeren Nachfrage auf Langstreckenflügen und anhaltendem finanziellen Druck konfrontiert.

Gleichzeitig konzentriert sich Norse verstärkt auf Aircraft Crew Maintenance and Insurance (ACMI) Dienstleistungen. Mehrere Boeing 787 werden in reiseschwächeren Zeiten an andere Fluggesellschaften verleast.

Trotz dieser einschneidenden Maßnahmen betont die Fluggesellschaft, dass die Restrukturierung ihre langfristige Zukunft stärken und die Rückkehr zur Profitabilität gewährleisten soll.