Norse Atlantic Airways in Finanznöten

Norse Atlantic Airways Boeing 787 (Foto: Norse Atlantic Airways)

Norse Atlantic Airways hat vor einer kritischen finanziellen Lage gewarnt und mitgeteilt, dass das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel benötigt, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Die norwegische Langstrecken-Billigfluggesellschaft gab diese Finanzprobleme am 25. November bekannt und erklärte, sie sei auf die Sicherung von Kapital angewiesen, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken.

Die Fluggesellschaft prüft verschiedene strategische Optionen, darunter eine mögliche Übernahme. Zudem führt Norse Gespräche mit ausgewählten Parteien über eine kurzfristige Finanzierung und zieht weiterhin zusätzliche ACMI-Verträge (Bereitstellung von Flugzeugen, Besatzung, Wartung und Versicherung) in Betracht. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass es keine Garantie dafür gebe, dass diese Finanzierungsgespräche zu einer tragfähigen Lösung führen werden.

Die finanziellen Schwierigkeiten folgen auf ein herausforderndes Jahr für die Fluggesellschaft. Kürzlich verlor Norse einen Vertrag mit der indischen Fluggesellschaft IndiGo, der sechs Boeing 787-9-Maschinen umfasste, das ist die Hälfte der gesamten 12 Flugzeuge umfassenden Flotte. In der Folge schloss Norse einen ACMI-Vertrag mit Pakistan International Airlines für zwei Boeing 787-9 ab und reduzierte gleichzeitig ihr eigenes Linienflugnetz erheblich.

Obwohl Norse im Oktober eine Auslastung von 94,9 Prozent sowie einen Anstieg der Erlöse pro Einheit um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, hat das Unternehmen mit steigenden Treibstoffkosten und dem Wegfall wichtiger Einnahmen aus der Flugzeugvermietung zu kämpfen. Nach der Ankündigung am Mittwoch stürzte der Aktienkurs ab, was die wachsende Sorge um die Zukunft der Fluggesellschaft widerspiegelt.

Norse Atlantic Airways kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen bekannt zu geben. Die unmittelbare Zukunft des Unternehmens hängt nun davon ab, ob es gelingt, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder einen strategischen Investor beziehungsweise einen Übernahmepartner zu finden.