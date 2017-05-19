Nordica fliegt von Tegel nach Tallinn

Nordica Bombardier CRJ700 (Foto: Olivier Mouhot)

Die Fluggesellschaft Nordica fliegt ab sofort von Berlin Tegel in die estnische Hauptstadt Tallin.

Die Flüge in die Hauptstadt von Estland starten zweimal wöchentlich ab Tegel. Flugtage sind Mittwoch und Samstag. In der Hochsaison wird die Strecke bis zu viermal wöchentlich geflogen. Die Flugzeit beträgt etwa 01:45 Stunden.

Mittelalterliches Kleinod

Tallinn, das bis 1918 als Hansestadt Reval bekannt war, gehörte im Mittelalter zu den am besten befestigten Städten an der Ostsee. Heute gilt die historische Altstadt als ein sehr gut erhaltenes Beispiel für eine mittelalterliche nordeuropäische Handelsstadt. 1997 wurde die Altstadt Tallinns mit ihren beeindruckenden Stadtmauern und Türmen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Stadt am Finnischen Meerbusen liegt rund 70 Kilometer Luftlinie von der finnischen Hauptstadt Helsinki entfernt. Fähren verbinden beide Hauptstädte miteinander, die schnellste in rund 95 Minuten.

Nordica mit LOT-Buchungsnummer

Nordica hat ihren Sitz in Tallinn. Im September 2015 wurde sie unter dem Namen Nordic Aviation gegründet, um das baltische Land besser an das internationale Luftverkehrsnetz anzubinden. Nordica nutzt die Buchungsplattform der LOT Polish Airlines, daher werden alle Nordica-Flüge als LOT Polish Airlines-Flüge (LO8xxx) angezeigt.