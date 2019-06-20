Nordic kauft Airbus A220

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Nordic Aviation Capital hat heute an der Paris Air Show eine Bestellung über 20 Airbus A220 Verkehrsflugzeuge bekanntgegeben.

Bei dem Auftrag handelt es sich um eine Absichtserklärung, die über die nächsten paar Monate noch fertig verhandelt werden muss. Nordic Aviation Capital ist spezialisiert auf den Kauf und die Vermietung von Regionalflugzeugen, mit diesen bedient sie inzwischen mehr als 76 Kunden in 51 Ländern. Mit diesem Auftrag erweitert die Finanzgesellschaft ihren Horizont deutlich und stößt in das Größensegment von 100 bis 150 Sitzplatzflugzeugen vor.