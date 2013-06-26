Nordic Aviation kauft weitere ATR Flugzeuge

Die Flugzeugleasinggesellschaft Nordic Aviation Capital (NAC) hat während der Paris Air Show bei ATR einen Kaufvertrag über fünfunddreissig ATR Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Die neue Bestellung enthält Festaufträge für dreissig ATR 72-600 und fünf ATR 42-600. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von rund 800 Millionen US Dollar. In den Auftrag wurden auch Optionen für 55 weitere Maschinen eingehandelt. NAC hat sich bei der Finanzierung von Verkehrsflugzeugen für Nebenrouten einen Namen gemacht, die Finanzgesellschaft ist bereits heute der grösste ATR Kunde und wird ab 2016 mehr als 150 ATR Verkehrsflugzeuge im Portfolio halten.