Nonstop von Düsseldorf nach Cardiff

Die walisische Hauptstadt Cardiff wird seit dem 4. Mai 2013 erstmalig von Lufthansa nonstop ab Düsseldorf angesteuert.

Lufthansa startet jeweils am Samstag um 11:00 Uhr von Düsseldorf und landet um 11:35 Uhr in Cardiff (Ortszeit). Der Rückflug am gleichen Tag geht um 12:10 Uhr und erreicht Düsseldorf wieder um 14:45 Uhr. Die neue Direktverbindung nach Cardiff ergänzt die bestehenden Flüge ab Düsseldorf nach Newcastle, Manchester, Birmingham, London, Newquay und Glasgow. Passagiere aus Nordrhein-Westfalen erhalten erstmals ab Düsseldorf eine Lufthansa Direktanbindung in die walisische Hauptstadt. Reisende aus Cardiff profitieren in Düsseldorf zudem von neuen attraktiven Umsteigeverbindungen zu den wichtigsten europäischen Metropolen über das Lufthansa und Star Alliance Netzwerk.