Nonstop mit Air Astana ins größte Skigebiet Zentralasiens

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Kasachstan entwickelt sich zunehmend zu einem Geheimtipp für Wintersportler. Südlich der Wirtschaftsmetropole Almaty liegt auf einer Höhe zwischen 2.260 und 3.160 Metern über dem Meeresspiegel das Shymbulak-Skigebiet im Transili-Alatau-Gebirge.

Die rund 20 Kilometer befahrbare Pisten verfügen über abwechslungsreiche Abfahrten für Einsteiger, Fortgeschrittene sowie Profis und sind durch moderne Liftanlagen optimal erschlossen. Bei Besuchern ist die Location besonders wegen ihres milden Klimas und der vielen Sonnentage beliebt. Zugleich sorgen die trockene Luft und die hohe Lage für ideale Schneebedingungen, weshalb die Skisaison traditionell von November bis April währt. Mit einem Preis von umgerechnet rund zehn Euro für ein Tagesticket von 9 bis 17 Uhr inklusive unbegrenzter Nutzung der Sessellifte präsentiert sich der Shymbulak zudem als äußerst preisgünstiges Skigebiet im internationalen Vergleich.

Dank Air Astana, der führenden Fluggesellschaft Kasachstans, ist das attraktive Winterziel komfortabel erreichbar und bietet ideale Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder, die neue Destinationen abseits der klassischen Alpenregionen entdecken möchten. Air Astana verbindet dreimal pro Woche nonstop Frankfurt mit der Millionenstadt Almaty. Ab dieser Wintersaison wurden die Flugzeiten nochmals optimiert, so dass Passagiere mit Zubringerflügen nach Frankfurt von deutlich verbesserten Anschlussmöglichkeiten profitieren. Ein weiterer Pluspunkt für Wintersportler ist bis zum 31. März 2026 die kostenfreie Mitnahme der eigenen Sportausrüstung, zum Beispiel Skier, Stöcke und Stiefel, mit einem Gesamtgewicht von bis zu 23 Kilogramm.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.