Nok Air bestellt bei Bombardier Q400

Die thailändische Billigfluggesellschaft Nok Air hat während der Dubai Air Show bei dem kanadischen Flugzeugproduzenten Bombardier zwei Q400 bestellt, darüber hinaus wurden noch zwei Optionen und vier Vorkaufsrechte in den Vertrag eingehandelt.

Die zweimotorigen Q400 Turbopropeller Flugzeuge werden normalerweise für 68 bis 72 Passagiere ausgelegt und wurden für maximal 78 Passagiere zugelassen. Nok Air will in ihren Maschinen eine verdichtete Bestuhlung von 86 Sitzplätzen haben und wird dadurch zum Erstkunden dieser Q400 Variante.