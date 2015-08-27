Nok Air übernimmt bei Boeing erste 737-800

NOK Air Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Die thailändische Niedrigpreisfluggesellschaft Nok Air konnte am 21. August 2015 bei Boeing die erste direkt bei dem US-amerikanischen Hersteller bestellte Boeing 737-800 in Empfang nehmen.

Nok Air hat an der Singapore Airshow im Februar 2014 sieben Boeing 737-800 und acht Boeing 737 MAX 8 bestellt, nun konnte die Airline aus Thailand ihre erste Maschine aus diesem Auftrag bei Boeing direkt abholen. Nok Air betreibt momentan 18 geleaste Boeing 737 der neusten Generation.