Noch mehr Reisefreude dank neuer Angebote ab Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Mit dem Winterflugplan 2026/27, der am 25. Oktober startete, erweitert der Airport Nürnberg sein Angebot mit neuen Zielen – und easyJet als neuen Airline-Partner.

Ab diesem Herbst verbindet der Airport Nürnberg die Metropolregion noch stärker mit Europa und der Welt. Mit easyJet gewinnt der Flughafen einen neuen Partner und die Metropolregion noch mehr Möglichkeiten. Die Airline bindet London-Gatwick, London-Luton, Manchester und Mailand an Nordbayern an. Gemeinsam mit British Airways nach London-Heathrow und Ryanair nach London-Stansted entsteht so ein besonders vielfältiges Angebot in die britische Metropole, ideal für Wochenendtrips, Familienbesuche und Geschäftsreisen. Erstmals in der Geschichte des Airports sind damit vier Flughäfen in London gleichzeitig erreichbar, mit bis zu 25 Wochenabflügen im Dezember.

Auch in Richtung Süden wächst die Reiselust: Ryanair nimmt Agadir und Rabat in Marokko sowie Porto in Portugal neu auch in den Winterflugplan auf und bringt Sevilla zurück in das Streckennetz.

Wizz Air erweitert die Auswahl nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit dem neuen Ziel Târgu Mureș.

Für Wintersonne sorgen zahlreiche weitere Airlines und Ziele: Marabu und Corendon Airlines fliegen zu den Kanarischen Inseln, während Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Freebird und SunExpress Antalya bedienen. Im Meer baden ist im Winter bekanntlich in Ägypten möglich: Hurghada wird von drei Airlines (Air Cairo, Corendon Airlines und Marabu) bis zu 17mal pro Woche angeflogen.

Für weltweite Reisepläne bleiben die wichtigen Drehkreuze ein starkes Fundament. Lufthansa verbindet Nürnberg mit dem Hub in Frankfurt, Air France mit Paris und KLM mit Amsterdam. Turkish Airlines und Pegasus schaffen tägliche Verbindungen zu den Istanbuler Flughäfen. So eröffnen sich komfortable Anschlüsse in die ganze Welt, und die Metropolregion bleibt international bestens erreichbar. Über die Drehkreuze sind mit diesen Airlines beliebte Sonnenziele in der Karibik, im Indischen Ozean (wie z. B. die Malediven oder die Seychellen) und die Traumziele Asiens wie z. B. Bangkok, Phuket und Bali einfach und bequem mit nur einmal Umsteigen erreichbar.

„Der neue Winterflugplan steht für Vielfalt, Verlässlichkeit und neue Möglichkeiten. Wir schaffen attraktive Verbindungen für Menschen aus unserer Region: ob für den Urlaub, den Besuch bei Familie und Freunden oder für internationale Geschäftstermine. Das macht Reisen ab Nürnberg so attraktiv und stärkt unsere Anbindung an Europa und die Welt“, sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg.

Vorschau auf den Sommer 2027

Der Sommer 2027 ist bereits in Sicht und viele Flüge sind schon buchbar. Neben bewährten Sonnenzielen und starken Hub-Anbindungen stehen unter anderem Varna, Lamezia Terme, Chișinău, Brașov und Târgu Mureș im Programm. Griechenland zeigt sich mit sechs Zielen besonders vielseitig, darunter Thessaloniki, Kreta und Rhodos. Zusätzliche Kapazitäten nach Italien, Spanien, Ägypten und in die Türkei machen die Urlaubsplanung ab Nürnberg besonders vielfältig.

Frühzeitig buchen lohnt sich. Mehr Infos im Reisebüro oder auf airport-nuernberg.de.