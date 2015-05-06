Noch attraktivere Tarife bei airberlin

airberlin Tarifpaket (Foto: airberlin)

Dieser Mai wird richtig heiß! airberlin präsentierte gestern ihre neuen Tarife. Zum Auftakt werden zusätzliche Tickets im attraktiven Tarif JustFly ab 44 Euro angeboten.

"Jetzt wird es spannend für Fluggäste in Deutschland. Mit unserem Tarifkonzept werden wir den Markt aufmischen und neue Fans gewinnen. Wir richten uns gezielt an Gäste, die preisbewusst unterwegs sind. Mit JustFly bieten wir jetzt nicht nur für die Young Traveller einen günstigen Tarif ohne Gepäck an, so dass es keinen Grund mehr gibt, nicht airberlin zu fliegen", sagt airberlin CEO Stefan Pichler.

Die begleitende Kampagne veranschaulicht die Vorzüge der vier Tarife (siehe Foto): neben dem JustFly gibt es den FlyDeal-Tarif für Gäste, die nicht auf ihr Gepäck verzichten möchten oder können, nach wie vor mit einem Freigepäck bis 23 kg. Der FlyClassic beinhaltet darüber hinaus noch die kostenlose Sitzplatzreservierung.

Wer FlyFlex+ bucht, kommt in den Genuss weiterer zahlreicher Vorzüge. Dazu zählen vor dem Abflug beispielsweise der Zugang zu Lounges und Exklusiven Wartebereichen sowie ein bevorzugter Check-in und ein zügiges Passieren bei den Sicherheitskontrollen. Auch die Umbuchung oder Stornierung sind in diesem Tarif kostenfrei für den Gast.

"Gerade Geschäftsreisende wollen flexibel sein und müssen häufig kurzfristig umbuchen. Mit FlyFlex+ sind auch spontane Änderungen der Reisepläne möglich, ohne Kosten zu verursachen", so Pichler.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Tarifen gibt es unter airberlin.com/tarife.

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