Nippon Cargo Airlines neu bei BARIG

Nippon Cargo Airlines Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

BARIG kann sich über ein neues Mitglied freuen, Nippon Cargo Airlines ist neu der Frachtsparte des Airline-Verbands beigetreten.

Der internationale Luftfahrtverband BARIG (Verband der Fluggesellschaften in Deutschland) baut sein Netzwerk weiter aus und begrüßt Nippon Cargo Airlines als neues Mitglied aus dem Luftfrachtsegment. Nippon Cargo Airlines ist Japans einzige reine Frachtfluggesellschaft und verbindet derzeit die internationalen Metropolen Tokio und Frankfurt.

„Wir freuen uns sehr, Nippon Cargo Airlines als neues Mitglied bei BARIG begrüßen zu dürfen. Dies bringt wertvolle zusätzliche Luftfrachtexpertise in unsere Gemeinschaft“, so Michael Hoppe, Vorsitzender und Geschäftsführer von BARIG. „Die Luftfahrtbranche insgesamt und insbesondere die Luftfracht stehen aktuell vor zahlreichen Herausforderungen, darunter weiterhin überhöhte Standortkosten, unnötig komplexe Prozesse und ein hoher Grad an Bürokratie. Deshalb bündeln wir bei BARIG die Expertise von mehr als 35 Frachtfluggesellschaften und arbeiten engagiert daran, die Rahmenbedingungen für die Luftfracht in Deutschland zu verbessern.“

Nippon Cargo Airlines führte ihren Erstflug 1985 durch und gilt als zuverlässiger Spezialist für alle Arten von Luftfracht. Die Flotte besteht aus acht Boeing 747-8F und bedient Ziele weltweit.

„Der deutsche Markt ist für uns von großer Bedeutung, insbesondere da Japan und Deutschland seit vielen Jahren durch ihre starken und intensiven Wirtschaftsbeziehungen eng verbunden sind“, betont Kazumasa Kobara, General Manager Germany bei Nippon Cargo Airlines. „Wir freuen uns auf den fachlichen Austausch und möchten unseren Beitrag zur Gestaltung der Zukunft der Branche leisten.“