Nile Air neu am Airport Köln Bonn

Nile Air Airbus A320 (Foto: Nile Air)

Neue Airline, neues Flugziel: Am Köln Bonn Airport ist am Sonntag, den 16.10.2023, der Erstflug von Nile Air nach Kairo gestartet.

Die Fluggesellschaft Nile Air ist ein neuer Partner des Airports und verbindet das Rheinland zwei Mal pro Woche auf direktem Weg mit der ägyptischen Hauptstadt.

„Kairo ist mit seiner reichhaltigen Geschichte, seinen beeindruckenden Bauwerken und seiner vielfältigen Kultur ein attraktives Ziel für unsere Fluggäste“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Dazu lockt Ägypten auch in Herbst und Winter mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein.“

Kairo ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Ägyptens und zugleich ein Schmelztiegel aus jahrtausendealter Vergangenheit und lebendiger Gegenwart. Dort treffen antike Sehenswürdigkeiten wie die Pyramiden von Gizeh auf quirlige Basare und prachtvolle Moscheen. Dies ergibt einen einzigartigen Mix aus Tradition und Moderne.

Nile Air fliegt auch am kommenden Sonntag, 22. Oktober 2023, von Köln/Bonn nach Kairo. Mit Beginn des Winterflugplans am 29. Oktober fliegt die Airline dann zwei Mal wöchentlich: sonntags und donnerstags (jeweils 16.30 Uhr). Die Landung in Kairo erfolgt jeweils um 21.40 Uhr (Ortszeit). Die Rückflüge aus Ägypten finden im Winterflugplan ebenfalls donnerstags und sonntags statt. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320-200 mit Zwei-Klassen-Konfiguration.

Zu Nile Air

Nile Air ist Ägyptens führende private Full-Service-Airline, die mit einer Flotte moderner Airbus A320 und A321 Linienflüge von und nach Kairo anbietet. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 2008 gegründet und nahm 2010 den Flugbetrieb auf. Nile Air hat ein Streckennetz aufgebaut, das sich über den Nahen Osten, die Golfregion und Afrika erstreckt. Die Airline verbindet aber etwa auch Kairo mit Stockholm in Schweden.

Flughafen Köln/Bonn