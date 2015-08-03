Niki-Betriebsrat hält Versammlungen ab

Fly Niki Airbus A320 (Foto: Niki)

Der Betriebsrat der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki hat am Montag, den 3. August 2015, eine zweistündige Betriebsversammlungen mit dem fliegenden Personal abgehalten.

In den Versammlungen wurde das weitere Vorgehen besprochen. Grund für die Betriebsversammlungen war: Das Unternehmen will Arbeitszeitregelungen, die erst vor einigen Monaten im Kollektivvertrag abgeschlossen wurden, nicht einhalten. Die Personalversammlungen hatten auf den Flugbetrieb keinen Einfluss. Was heute bei der Versammlung entschieden wurde, ist bislang noch nicht an die Presse gelangt.