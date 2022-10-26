Neunter Airbus A321LR für Air Astana

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat am 15. Oktober 2022 den neunten Airbus A321LR in Almaty in Empfang genommen.

Dabei handelt es sich um ein weiteres Leasing von der Air Lease Corporation. Das Flugzeug wurde direkt von der Airbus-Werft in Hamburg ausgeliefert. Die erste Maschine des Typs aus der Bestellung wurde im Oktober 2019 in Dienst gestellt. Die Auslieferung eines weiteren Airbus A321LR ist noch für dieses Jahr geplant.

Der Airbus A321LR ist die „Long Range“-Version des A321neo und wird bei Air Astana im internationalen Streckennetz beispielsweise auf Routen nach Antalya, Bangkok, Dubai, Frankfurt, Istanbul, London, Phuket und Sharm el-Sheikh eingesetzt. Das Flugzeug verfügt über eine Zwei-Klassen-Konfiguration mit 16 Plätzen in der Business Class und 150 Sitzen in Economy.

Die Air Astana Group betreibt derzeit eine Flotte mit 40 Flugzeugen, dazu zählen 32 Maschinen aus der Airbus A320/A321-Familie, drei Boeing 767 und fünf Embraer E2. Das Durchschnittsalter der Air-Astana-Flotte beträgt 3,8 Jahre.