Neugestaltung Business-Class-Lounge von Emirates

Emirates Business Class Lounge Dubai (Foto: Emirates Airlines)

Erweitertes Serviceangebot in der Business-Class-Lounge: Nach zwei Jahren Umbauarbeiten können Emirates-Passagiere die neue Lounge im Terminal B des Dubai International Airport geniessen.

Die Fluggesellschaft hat insgesamt elf Millionen US-Dollar in das neue Erscheinungsbild investiert, ein Bestandteil eines fortlaufenden Investitionsprogramms, um ihren Fluggästen ein stilvolles und komfortables Reiseerlebnis zu ermöglichen.

Premium-Kunden erwartet ab sofort ein besonderes Servicekonzept innerhalb der Business-Class-Lounge mit drei individuell gestalteten Themenbereichen: Das neue Kulinarikangebot beinhaltet eine Kaffee-Bar inklusive Baristas des Kaffeehauses Costa Coffee. Der steigenden Nachfrage nach gesunden Alternativen entsprechend bietet Emirates in Kooperation mit Voss Water als erste Fluggesellschaft einen sogenannten „Health Hub“ in der Lounge: Reisenden steht eine breite Auswahl an Früchten, Smoothies sowie Sandwiches, Wraps und Salaten zur Verfügung. Das ultimative Verwöhnerlebnis bietet die Mo?t & Chandon Champagner Lounge, die erste ihrer Art an einem Flughafen. Diese wurde exklusiv für Emirates kreiert und unterstreicht die 25-jährige Partnerschaft zwischen der Fluggesellschaft und Mo?t Hennessy. Emirates bietet als erste Airline überhaupt vier der erlesensten Champagnersorten von Mo?t Hennessy gleichzeitig an und reicht als Ergänzung eine exklusive Auswahl von Canap!

és, die von den Emirates Flight Catering-Küchenchefs und dem hauseigenen Lounge-Team in Kooperation mit Mo?t & Chandon konzipiert wurden.

Die drei neuen Bereiche sind die ersten von mehreren neuen Lounge-Konzepten, die am Emirates-Drehkreuz in Dubai geplant sind. Im kommenden Jahr dürfen sich Fluggäste über eine Sports Bar und eine Cocktail Bar freuen. Die Business Class Lounge in Terminal B ist eine von sechs Emirates-Lounges am Dubai International Airport und Teil eines von

39 Lounge-Einrichtungen auf den grössten Flughäfen weltweit.

Sämtliche in der Lounge angebotenen Speisen und Getränke sind für First-Class- und Business-Class-Kunden, sowie für Mitglieder des Vielfliegerprogramms Skywards mit Silber-, Gold- und Platinstatus kostenlos.

Emirates Airlines