Neues Vorfeld Bistro am Flughafen Altenrhein

Flughafen Altenrhein Beizli (Foto: Peoples Air Group)

Am Flughafen St. Gallen Altenrhein eröffnete in dieser Woche das erste Tarmac Beizli.

Bei Bratwurst und feinen Drinks kann jetzt dem Treiben auf dem Flughafen-Vorfeld zugeschaut werden. „Einzigartig in der Schweiz“, schreibt die People’s Air Group in einer Medienmitteilung.

Das Bistro öffnet über die Sommermonate von Juni bis September jeden Montag bis Freitag seine Türen. In einer ungewöhnlichen Umgebung, neben dem täglichen Fluggeschehen dürfen die Gäste ihren Feierabend mit Grillspezialitäten und verschiendenen Salaten ausklingen lassen. Das Beizli soll Einheimische und Auswärtige, Abholer und Fluggäste, Piloten und Mitarbeiter zusammen bringen.

Betrieben wird das Tarmac-Beizli von Walter Tobler und seinem Team vom Restaurant Cockpit am Flughafen Altenrhein. In dieser Zeit wird das Restaurant geschlossen. „Was wir letztes Jahr als Eröffnungsfeier des neuen Terminals organisiert haben, möchten wir nun im Sommer auch für Gäste anbieten“, so Daniel Steffen CEO People’s Air Group.

People’s Air Group