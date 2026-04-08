Neues Feature in der App von United Airlines

United Airlines Boeing 787-10 (Foto: Boeing)

Um das Reisen bereits vor dem Abflug entspannter zu gestalten, hat United Airlines in der United-App ein neues Pilotprogramm gestartet.

Passagiere können über die United-App ab sofort die voraussichtlichen Wartezeiten an den TSA-Sicherheitskontrollen abfragen. Das jetzt veröffentlichte Feature gibt es zunächst für Flüge ab sieben großen Drehkreuzen der Airline in den USA: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington D.C.

Die Informationen stehen zu den Sicherheitskontrollen in den Terminals bereit, in denen die United-Flüge starten, und werden permanent aktualisiert. Auch bietet die App Details zu den Wartezeiten für Teilnehmer am TSA PreCheck®-Angebot. Fluggäste können somit ihren Aufenthalt an den Airports stressfrei planen.

Mit der App nimmt United im weltweiten Luftverkehr eine führende Rolle ein, da sie die Passagiere KI-unterstützt vor, während und nach dem Flug begleitet und mit vielen Echtzeit-Informationen auf dem Laufenden hält. Dazu gehören unter anderem Funktionen wie das „Virtual Gate“, das dabei hilft, Wartezeiten am Abflug-Gate zu reduzieren, der Gepäck-Tracker, der sich auch mit den AirTags von Apple kombinieren lässt, automatisierte Umbuchungsfunktionen sowie Wetter-Updates, um frühzeitig etwaige Auswirkungen auf die gebuchten Flüge zu kennen.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.