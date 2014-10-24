Neuer stellvertretender CFO bei airberlin

Arnd Schwierholz (44) ist zum Stellvertretenden Chief Financial Officer der airberlin ernannt worden und wird am 27. Oktober 2014 seine Tätigkeit bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft aufnehmen.

Mit Arnd Schwierholz verstärkt ein Finanzexperte das airberlin Finanzressort, der nach Tätigkeiten bei der UBS Investment Bank und als Unternehmensgründer nunmehr seit zwölf Jahren über umfangreiche Erfahrungen im Airline-Finanzbereich verfügt, unter anderem als Leiter des Bereichs Mergers & Acquisitions der Deutschen Lufthansa. Arnd Schwierholz war zuletzt für die LSG Sky Chefs, die Catering-Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG, als Chief Financial Officer für Nordamerika zuständig.