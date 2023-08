Neuer Vorstand Finanzen und Personal bei Lufthansa Cargo

Peter Gerber soll auf Vorschlag des Präsidiums des Aufsichtsrates der Lufthansa Cargo AG zum 1. Juni 2009 in den Vorstand der Gesellschaft berufen werden.

In seiner Funktion als Vorstand Finanzen und Personal und als Arbeitsdirektor der Lufthansa Cargo komplettiert er das Vorstandsteam von Carsten Spohr. Gerber folgt damit auf Dr. Roland Busch, der künftig als Bereichsvorstand der Lufthansa Passage das Ressort Finanzen und Personal führen wird. Peter Gerber ist derzeit im Lufthansa Konzern als Leiter für den Bereich Konzerntarifpolitik und Soziale Sicherung zuständig, wozu er im Dezember 2004 berufen wurde. Seit Juni 2003 ist Peter Gerber außerdem als Lufthansa Vertreter für die Initiative „Luftverkehr für Deutschland“ zuständig. Gerber, geboren am 1. März 1964, studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft in Gießen und Hagen. In 2008 absolvierte er ein Senior Executive Programm an der Columbia University in New York.

