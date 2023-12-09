Neuer Ryanair Flug ab Paderborn Lippstadt

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Erfreuliche Nachricht für alle Spanien-Freunde: Die Fluggesellschaft Ryanair nimmt ab März 2024 ein viertes Ziel von Paderborn Lippstadt in ihr Programm auf.

Ab Sonntag, 31. März, geht es vom Heimathafen zweimal wöchentlich nach Girona, in unmittelbarer Nähe der Metropole Barcelona. Die Flüge starten freitags und sonntags, sie sind ab sofort buchbar.

Mit Alicante, Málaga und Palma war Ryanair im Frühjahr 2023 in Paderborn/Lippstadt gestartet. Die Maschinen waren von Beginn an sehr gut ausgelastet, sodass die weltweit erfolgreiche Fluggesellschaft auch im Winter 2023/2024 nach Alicante fliegt und frühzeitig die bestehenden Flugziele für das Sommer-Halbjahr 2023/2024 freischaltete. Jetzt kommt mit Barcelona-Girona ein weiteres, sehr attraktives Ziel hinzu.

Die katalanische Stadt Girona mit ihren rund 100.000 Einwohnern ist für ihre aus dem Mittelalter stammenden Bauwerke, die von einer Mauer umgebene Altstadt und die Überreste einer römischen Festung bekannt. Neben Monumenten der Römer, Karolinger, Mauren sowie Gebäuden der Gotik, des Barock und des Modernisme überzeugt Girona auch durch seine Nähe zum Mittelmeer und die geringe Entfernung nach Barcelona.

"Wir freuen uns sehr über die Ausweitung des Angebots von Ryanair an unserem Flughafen. Die Erweiterung des Flugprogramms werten wir als klares Bekenntnis der Fluggesellschaft zu unserem Flughafen. Barcelona-Girona stellt ein sehr interessantes Ziel dar, das für Geschäfts- und Privatreisende gleichermaßen relevant ist. Ich bin sicher, dass diese Destination ebenso erfolgreich sein wird wie die bestehenden Ziele", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.