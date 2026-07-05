Neuer Rekord am Flughafen Kopenhagen

Flughafen Kopenhagen (Foto: Copenhagen Airport)

Der Flughafen Kopenhagen konnte im Juni 2026 insgesamt 3,17 Millionen Passagiere abfertigen und verzeichnete damit den passagierstärksten Juni seiner Geschichte.

Die Passagierzahlen stiegen im Vergleich zum Juni 2025 um 46.000, wobei der 7. Juni mit 121.722 Reisenden einen neuen Tagesrekord aufstellte.

Destinationen in Südeuropa waren die beliebtesten Urlaubsziele der abfliegenden Passagiere vom Flughafen Kopenhagen. Spitzenreiter war dabei Spanien mit 252.000 Passagieren, gefolgt von Italien mit 220.000 und Frankreich mit 159.000. Griechenland dominierte weiterhin den Chartermarkt, wobei Kreta und Rhodos die beliebtesten Inselziele waren.

Obwohl der europäische Passagierverkehr mit 2,8 Millionen Passagieren stabil blieb, stellte der Flughafen Kopenhagen fest, dass das Gesamtwachstum aufgrund von Frequenzreduzierungen einiger Fluggesellschaften infolge gestiegener Treibstoffkosten leicht unter den Erwartungen lag.

Das stärkste Wachstum verzeichneten die Asienrouten mit einem Anstieg der Passagierzahlen um 52 Prozent, bedingt durch ein erweitertes Angebot und neue Ziele wie Seoul und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Während dem diesjährigen Sommerferienverkehr rechnet der Flughafen Kopenhagen, dass der 19. Juli 2026 der verkehrsreichste Tag des Jahres wird. Es werden rund 124.000 Passagiere erwartet, welche an den Terminals des dänischen Hubs abgefertigt werden.