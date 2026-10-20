Neuer Lufthansa Airbus A350-1000 fliegt zuerst nach Tokio

Lufthansa Airbus A350-1000 (Foto: Lufthansa)

Mitte November landet der erste Lufthansa Airbus A350-1000 von den Airbus Werken Toulouse in München.

Nach finalen Arbeiten durch Lufthansa heißt es „Take off“ für den ersten Flug mit Gästen an Bord: Am 3. Dezember 2026 fliegt der A350-1000 von München nach Tokio/Haneda. In den darauffolgenden Wochen kommen mit Shanghai und Singapur weitere Ziele hinzu. Alle Destinationen werden mit Allegris angeflogen und das im Wechsel mit der A350-1000 und der A350-900.

Heiko Reitz, Bereichsvorstand Lufthansa Airlines und Hub Manager München, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass mit dem Airbus A350-1000 das modernste Airbus-Langstreckenflugzeug nach München kommt. Die Inbetriebnahme der neuen A350-1000 ist Teil der größten Flottenmodernisierung in der Geschichte der Lufthansa Group und ein entscheidender Hebel auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Unser neues Flaggschiff bietet 40 Prozent mehr Business und Premium Economy Sitze. Um es auf den Punkt zu bringen: Die A350-1000 stärkt unseren Premium-Hub München.“

Die Auslieferung der „Deutschland“ Mitte November markiert gleich mehrere Meilensteine: Der erste Airbus A350-1000 mit der Kennung D-AIFA ist das 700. Flugzeug, das Airbus an die Lufthansa Group ausliefert und das siebte Flugzeug der Lufthansa-Flotte in Sonderlackierung zum 100-jährigen Gründungsjubiläum.

Insgesamt hat die Lufthansa Group 15 Flugzeuge dieses Typs bestellt, die bis 2030 ausgeliefert werden. Die ersten zehn A350-1000 werden für Lufthansa fliegen und am Drehkreuz München stationiert.

Der Airbus A350-1000 ist mit einer Länge von 73,80 Metern exakt sieben Meter länger als der Airbus A350-900 und bietet Platz für 300 Passagiere in vier Reiseklassen: 3-4 Plätze (zwei Einzelsuiten und eine „Suite Plus") in der First Class, 49 Plätze (davon 8 Sitze in Suiten) in der Business Class, 35 Plätze in der Premium Economy Class und 212 Plätze in der Economy Class.

Der Airbus A350-1000 vereint modernste Aerodynamik mit zwei hocheffizienten Rolls-Royce Trent XWB-97-Triebwerken und den Einsatz von Leichtbaumaterialien. Das Flugzeug besteht aus fortschrittlichen Materialien, darunter über 50 % Verbundwerkstoffe, Titan und moderne Aluminiumlegierungen. Gemeinsam tragen diese Technologien zu einer Reduktion von 25 % beim Treibstoffverbrauch und den CO₂-Emissionen im Vergleich zu Flugzeugen der Vorgängergeneration bei. Das Flugzeug erfüllt zudem die strengsten Lärmstandards und ist deutlich unterhalb der neuesten ICAO-Kapitel-14-Lärmstandards zertifiziert.

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