Neuer Head of Network Planning & Sched Corendon

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines hat Thomas Weimann mit sofortiger Wirkung zum neuen Head of Network Planning & Scheduling berufen.

In dieser Funktion verantwortet er die langfristige Netzwerkstrategie sowie die Flugplanung der Ferienfluggesellschaft. Dazu gehören insbesondere die Weiterentwicklung und Optimierung des Streckennetzes mit Blick auf Flottenauslastung, Rentabilität, saisonale Nachfrage und Slot-Management.

„Wir freuen uns sehr, mit Thomas Weimann einen versierten Airline-Experten für unser Führungsteam gewonnen zu haben“, sagt Yildiray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Sein internationales Know-how sowie seine bisherigen Erfolge in der Netzwerkplanung und Ertragsoptimierung werden einen wichtigen Beitrag zu unserem zukünftigen Wachstum leisten.“

Thomas Weimann bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Luftfahrt mit, unter anderem bei Iberia, Iberia Express und der LATAM Airlines Group. Zuletzt war er in Madrid bei Iberia, der größten spanischen Fluggesellschaft, als Leiter für das Revenue Management im Kurz- und Mittelstreckensegment tätig. Zuvor leitete der studierte Ökonom bei Iberia Express die Abteilung für Netzwerkplanung, Flugplanung und Slot-Management. Internationale Erfahrung sammelte Thomas Weimann zudem bei der LATAM Airlines Group, wo er in Santiago de Chile und São Paulo beschäftigt war, sowie während seiner Studienzeit mit Aufenthalten in Luxemburg, Peking und Paris.

Corendon Airlines