Neuer Geschäftsführer bei skyguide

skyguide (Foto: skyguide)

Alex Bristol hat am Samstag, den 1. Juli 2017, offiziell als Chief Executive Officer die Geschäftsführung von skyguide übernommen.

Am Vortag übergab ihm der scheidende CEO Daniel Weder symbolisch die Schlüssel zur Schweizerischen Flugsicherung im Kontrollzentrum in Wangen bei Dübendorf. Weder hatte skyguide während 10 Jahren geführt und geht nun nach insgesamt 35 Jahren Karriere in der Luftfahrt in Pension.

Bei diesem Akt erhielt Alex Bristol von Daniel Weder auch den im März von der Europäischen Kommission erhaltenen Preis für Innovation in der europäischen Flugsicherung.

"Dieser Preis ist für uns Ansporn, alles zu tun, um unser gut aufgestelltes Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft weiterzuentwickeln", sagte Bristol bei der Verabschiedung von Daniel Weder.

Bildlegende: Alex Bristol erhält von Daniel Weder symbolisch die Schlüssel zu skyguide und den Single European Sky Award der Europäischen Kommission.

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