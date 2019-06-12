Neuer Flugsimulator von Microsoft

New Microsoft Flight Simulator (Foto: YouTube)

Nach 13 Jahren will Microsoft mit einem neuen Flugsimulator das Genre neu beleben, die Grafik verspricht Fotorealistik.

Microsoft hat an der Spielemesse E3 2019 einen neuen Microsoft Flight Simulator angekündigt. Die meisten Fans des Flugsimulators FSX haben die Hoffnung auf eine Neuauflage des legendären Microsoft Flight Simulators schon längst aufgegeben, jetzt soll ab nächstem Jahr eine Neuauflage erscheinen. Freunde des virtuellen Fliegens können sich auf eine gewohnt hohe Simulationstiefe der Flugzeuge freuen und diese können unter einer modernsten 4K Grafikdarstellung geflogen werden. Die Entwickler greifen bei den virtuellen Landschaften auf Satellitendaten und Microsofts hauseigener Azure AI zurück.

Einen ersten Vorgeschmack, worauf wir uns freuen dürfen, liefert der Ankündigungs-Trailer