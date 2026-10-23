Neuer Flugplan bietet 45 Ziele ab und nach Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Mit 45 Reiseziele und einer breitgefächerten Auswahl startet der Flughafen Memmingen am Sonntag, 25. Oktober, in die Wintersaison.

Raus aus dem Winter – oder rein in den Schnee! Selten gab es so viele Möglichkeiten, ab Memmingen der kalten Jahreszeit zu entfliehen, sie aber auch als Ski-Winter intensiv zu erleben oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Denn mit dem neuen Winterflugplan, der am kommenden Sonntag (25.10.) in Kraft tritt, bietet der Flughafen Memmingen eine rekordverdächtige Zahl von 1,7 Millionen Sitzplätzen zu 45 Zielen.

Wenn am kommenden Samstag eine Maschine der Fluggesellschaft Ryanair in Memmingen landet, ist sie gekommen, um zu bleiben. Denn sie ist der vierte Boeing-Jet, den die Airline nun auf schwäbischem Boden stationiert. „Allein dadurch“, so erläutert Airport Geschäftsführer Marcel Schütz, „erhöht sich bei uns die Ryanair-Kapazität um 18 Prozent auf 700.000 Sitzplätze in diesem Winter.“ Zusammen mit dem umfangreichen Angebot von Wizz Air, der zweiten Partner-Airline des Flughafens, ergibt sich so eine Kapazität von 1,7 Millionen Sitzen in den nächsten Monaten.

Auch in diesem Winter werden wieder viele Passagiere Süddeutschlands führenden Low Cost Airport nutzen, um Schnee und Eis zumindest für eine bestimmte Zeit Lebewohl zu sagen. Dafür stehen die klassischen Ziele wie Mallorca, Teneriffa und Gran Canaria auf dem Memminger Flugplan. Aber auch Sizilien, das sowohl mit Catania als auch mit Palermo vertreten ist, Faro in Portugal, Paphos auf Zypern, Alicante in Spanien und das marokkanische Tanger versprechen Sonne statt Glatteis.

In der Gegenrichtung nutzen jedoch auch viele Reisende den Memminger Airport, um die nahen Wintersportorte im Allgäu, in Österreich oder der Schweiz zu besuchen. Flüge ab London, Manchester, Rom und so mancher osteuropäischer Hauptstadt verzeichnen immer mehr ski-affine Passagiere.

Herbst und Winter sind zudem ideale Zeiten für ausgedehnte Städtereisen. Da kann London ebenso begeistern wie Rom. Aber auch das polnische Krakau ist ab Memmingen eine Reise wert.

Traditionell werden insbesondere die Flüge nach Ost-Europa, die eine Domäne der Fluggesellschaft Wizz Air sind, ab Memmingen zu Besuchen von Freunden und Verwandten in der „alten“ Heimat genutzt. Gerade während der Ferien- und Feiertage ist hier mit großer Nachfrage zu rechnen. Der Flughafen Memmingen bietet in Süddeutschland das umfangreichste Angebot an Flügen nach Ost-Europa.

„Insgesamt zeigt unser Winterflugplan“, so erläutert Airport Geschäftsführer Marcel Schütz, „wieder den bewährten Mix, der neben unserem wirtschaftlichen und effizienten Handeln die Basis des erfolgreichen Flughafens Memmingen ist.“ Die beste Bestätigung dafür lieferte, wie berichtet, die Fluggesellschaft Ryanair, die nun eine vierte Maschine in Memmingen installiert und bereits für den kommenden Sommerflugplan mit Sevilla, Castellón, Rimini und Varna vier neue Ziele bekannt gegeben hat. Memmingen bezeichnet sie als einen ihrer wachstumsstärksten Airports in Deutschland.

Flughafen Memmingen