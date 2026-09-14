Neuer Feuerwehrpanther am Flughafen Graz

Neuer Feuerwehrpanther am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Die Betriebsfeuerwehr am Graz Airport hat Verstärkung bekommen: Seit Mai 2026 ergänzt ein neues Flughafenlöschfahrzeug den Fuhrpark.

Mit dem Rosenbauer Panther 6×6 (FLF 3) steht der Flughafen-Feuerwehr ein modernes Spezialfahrzeug für die Bekämpfung von Flugzeugbränden zur Verfügung. Das Löschfahrzeug ging am 10. September 2026 am Flughafen Graz offiziell in Betrieb.

Insgesamt verfügt die Betriebsfeuerwehr am Flughafen nun über mehrere Einsatzfahrzeuge. Neben dem neuen Panther gehören weitere Flughafenlöschfahrzeuge, ein Rüstlöschfahrzeug sowie ein Rettungswagen, ein Notstromfahrzeug, ein Einsatzleitfahrzeug und ein Kommandofahrzeug zur Flotte. So ist die Feuerwehr am Flughafen für unterschiedlichste Einsatzszenarien bestens gerüstet.

Panther 6×6 im Überblick

Das neue Flughafenlöschfahrzeug wurde speziell für Einsätze im Luftfahrtbereich entwickelt und zeichnet sich durch seine hohe Leistung aus:

Hersteller: Rosenbauer (Panther 6×6)

Typ: Flughafenlöschfahrzeug (FLF 3)

Wassertank: 12.500 Liter

Schaummitteltank: 1.500 Liter Schaummittel

Ausstattung: Spezielle Ausrüstung zur Flugzeugbrandbekämpfung

Dachwasserwerfer: 1 Werfer mit einer Wurfweite von ca. 100 Metern (Vollstrahl)

Frontwasserwerfer: 1 Werfer mit integrierter Wärmebildkamera und einer Wurfweite von rund 65 Metern (Vollstrahl)

Pumpenleistung: 6.000 Liter pro Minute

Bevor das Fahrzeug im Einsatz verwendet werden darf, erhält jedes Mitglied der Betriebsfeuerwehr eine umfassende Einschulung. Erst danach darf das Flughafenlöschfahrzeug gefahren und im Ernstfall eingesetzt werden.

Aufgaben der Flughafenfeuerwehr

Die Betriebsfeuerwehr am Graz Airport erfüllt zwei zentrale Aufgaben.

Zum einen sorgt sie für einen sicheren Flugbetrieb. Meldet ein Flugzeug Probleme in der Luft oder am Boden, rückt die Feuerwehr sofort aus und sichert den Einsatz ab.

Zum anderen übernimmt sie den Brandschutz auf dem gesamten Flughafengelände. Löst eine Brandmeldeanlage einen Alarm aus oder kommt es zu einem Gebäudebrand, ist die Mannschaft während der Betriebszeiten jederzeit einsatzbereit.

Regelmäßige Übungen für den Ernstfall

Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt, trainiert die Flughafen Feuerwehr regelmäßig verschiedene Einsatzszenarien. Ein Teil der Übungen findet direkt am Graz Airport statt – beispielsweise in der Wärmegewöhungsanlage für Atemschutzgeräteträger. Zusätzlich absolvieren die Feuerwehrkräfte Ausbildungen und Trainings an externen Übungsstandorten.

Alle zwei Jahre findet außerdem eine groß angelegte Notfallübung statt. Bei dieser werden realistische Szenarien in Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen und Behörden geprobt. Im Jahr 2026 stand bei der Notfallübung Alpha 10 ein simulierter Ausbruch einer hochansteckenden Krankheit (Ebola) an Bord eines Luftfahrzeuges auf dem Rückflug im Mittelpunkt.