Neuer Entwicklungschef bei Airbus

Charles Champion wurde mit Wirkung zum 1. April 2010 zum Leiter des Airbus-Engineering ernannt.

Er ersetzt Patrick Gavin, der nach vielen Jahren des engagierten Dienstes für Airbus in den Ruhestand gehen wird. Charles Champion wird in seiner neuen Funktion dem Airbus Executive Committee angehören. Derzeit leitet Charles Champion als Executive Vice President den Bereich Customer Services, ein Amt, welches er seit April 2007 innehat. Sein Nachfolger wird in Kürze ernannt. "Ich möchte Patrick für sein Engagement und seinen Einsatz für Airbus , sowie seine visionäre Führung bei der Integration unserer Engineering-Fähigkeiten danken. ", sagte Tom Enders, President und CEO von Airbus. "Charles bringt 30 Jahre Erfahrung aus vielen unterschiedlichen Airbus-Funktionenin diese wichtige Position mit. Er ist damit der beste Mann für den Job." Charles Champion begann seine berufliche Laufbahn 1980 als Aerodynamikingenieur bei Aérospatiale. Er arbeitete in verschiedenen Positionen in der Fertigungsabteilung des Geschäftsbereichs "Flugzeuge" und war von 1988 bis 1992 für die Endmontagelinien bei den Standardrumpfflugzeugen verantwortlich. 1993 wurde Charles Champion zum Leiter der Airbus-Programme in der Hauptverwaltung von Aérospatiale in Paris ernannt. 1995 kehrte er dann nach Toulouse als Geschäftsführer des Militärtransporterprojekts "Future Large Aircraft" (FLA) zurück, welches mittlerweile als A400M-Programm bekannt ist. 1998 wechselte Charles Champion als Vice President Sales für Osteuropa, Südeuropa und die GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) zu Airbus Industrie (heute Airbus) und trug in dieser Funktion die Verantwortung für die kaufmännischen Aktivitäten von Airbus in rund 25 Ländern. Von Mai 1999 bis 2001 war verantwortlich für das Single Aisle-Programm von Airbus, 2001 wurde er zum Leiter des A380-Programms ernannt. Charles Champion wurde 1955 bei Paris geboren und erwarb an der Stanford University den akademischen Grad eines Master of Science.