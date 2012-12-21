Neuer Diamond Aircraft Vertriebspartner für Deutschland

Mit Dezember 2012 ist die am Airport Siegerland ansässige Firma Air Alliance offizieller Diamond Aircraft Händler für Deutschland.

Der Vertrieb umfasst die gesamte zivile Flugzeugpalette von der DA/DV20 bis zur DA42-VI. Des Weiteren wird Air Alliance auch sämtliche Serviceleistungen rund um die Flugzeuge anbieten. Air Alliance wird seinen Kunden mit einem starken Sales und Support Team in allen Fragen zu den Diamond Aircraft Produkten zur Verfügung stehen. Für die zahlreichen bestehenden deutschen Diamond Aircraft Kunden bleibt der ausgezeichnete Service der Diamond Aircraft Werft in Egelsbach auch in Zukunft erhalten. Zusätzlich können die Flugzeuge jetzt auch am Siegerland Airport (EDGS) in der Air Alliance Werft gewartet werden. Wolfgang Krombach, Geschäftsführer der Air Alliance dazu: „Ich freue mich sehr, dass unsere beiden Unternehmen Diamond Aircraft Industries und Air Alliance GmbH gemeinsam und partnerschaftlich auf dem deutschen Markt agieren werden. Mit dem nun geschlossenen Händlervertrag haben wir die Basis geschaffen, Diamond Aircrafts starke Position in Deutschland weiterhin auszubauen. Wir freuen uns auf die Vermarktung der Produkte aber auch auf die Zusammenarbeit mit dem hoch motivierten und hervorragend ausgebildetem Team von Diamond Aircraft.“ Christian Dries, CEO von Diamond Aircraft Industries GmbH zur neuen Partnerschaft: „Ich kenne Herrn Krombach und sein Team von Air Alliance seit über 20 Jahren und bin mir daher sicher, dass unsere Zusammenarbeit zuverlässig und erfolgreich sein wird, und das vor allen Dingen im Sinne unserer Kunden.“ Diamond Aircraft