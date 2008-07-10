Neuer Chef beim A380 Super Jumbo

Nach zwei Jahren im Amt muss der Leiter des A380-Programms bei Airbus seinen Hut nehmen. Auf den abtretenden Luxemburger Marion Heinen folgt ein Franzose.

Ab sofort leite der Franzose Alain Flourens das Projekt des weltgrößten Verkehrsflugzeuges, dies teilte das Unternehmen heute mit. Flourens war zuletzt für die A320 Flugzeugfamilie zuständig. Der 51-Jährige löst den Luxemburger Mario Heinen ab, der seit September 2006 für den A380 verantwortlich war.