Neuer COO bei airberlin

Helmut Himmelreich wird neuer Chief Operating Officer (COO) der Air Berlin PLC. Er ist seit März 2010 Chief Maintenance Officer bei airberlin. Für ihn rückt sein Stellvertreter Marco Ciomperlik nach, welcher in den vergangenen Jahren bereits Mitglied der

Christoph Debus, seit Juni 2009 im Executive Board der Air Berlin PLC, hat sich entschieden, mit Wirkung zum 31. Dezember dieses Jahres airberlin zu verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren mit dem Ziel, eine neue Verantwortung in der Branche im Ausland zu übernehmen. Helmut Himmelreich war zwischen 2003 und 2007 technischer Direktor bei der Swiss International Airlines Ltd. und dort für den internationalen Einkauf, Engineering und Planung zuständig. Zugleich fungierte er als Stellvertreter des COO für den Bereich Cockpit, Cabin und Verkehrssteuerung. In dieser Zeit wurde die Neuausrichtung des technischen Betriebs der Swiss International Airlines Ltd., die Restrukturierung, der Aufbau der internationalen Maintenance Linie sowie die Integration der Regionalfluggesellschaft Crossair in die Swiss umgesetzt. Davor war Helmut Himmelreich bereits 25 Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei der LTU verantwortlich. Marco Ciomperlik war vor seiner Tätigkeit bei der airberlin als Strategy Consultant tätig und hat Erfahrung im Risk Management der Deutschen Bank in internationalen Projekten und verschiedenen Funktionen gesammelt. Hartmut Mehdorn, airberlin CEO: "Der Wechsel von Christoph Debus in eine verantwortliche Aufgabe innerhalb der Branche im Ausland ist eine Herausforderung, für die ich Verständnis habe, auch wenn ich den Wechsel bedauere. Ich freue mich aber auch, dass airberlin die Lücke mit kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern aus dem Hause nahtlos schließen kann. Mit Helmut Himmelreich und Marco Ciomperlik werden wir die kontinuierliche Strategie der airberlin im Bereich Technik mit Qualität, Pünktlichkeit und Wachstum fortsetzen. Die Erfahrungen der neuen COO und CMO garantieren dies.“