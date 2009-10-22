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Neuer CEO für El Al

22.10.2009 PSEN
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El Al Israel Airlines hat den früheren Air Force Commander-in-Chief Eliezer Shkedi zu ihrem neuen CEO ernannt.

Shkedi wird seine Stelle im Januar antreten und dabei Haim Romano ersetzen, der im letzten Monat nach fünf Jahren als CEO zurückgetreten ist. Israelischen Presseberichten zufolge sei einer der Hauptgründe für den Abgang Romanos der unaufhörliche Kampf mit den Gewerkschaften gewesen, welche seine Versuche, die Lohnkosten um zehn Prozent zu senken, hartnäckig im Keim erstickten.
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