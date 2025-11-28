Neuer AJet Flug ab Nürnberg

AJet Boeing 737-800 (Foto: AJet)

AJet fliegt für den Reiseanbieter TUI ab Ende Juni 2026 vom Flughafen Nürnberg nach Bodrum.

Ab dem 27. Juni 2026 startet eine neue Direktverbindung vom Airport Nürnberg nach Bodrum an der türkischen Ägäis. Realisiert wird die neue Flugverbindung von der Fluggesellschaft AJet in enger strategischer Partnerschaft mit TUI, Europas führendem Tourismuskonzern und langjährigem Partner des Flughafens.

Mit der neuen Strecke erweitert TUI ihr ohnehin größtes Türkei-Angebot und unterstreicht die Bedeutung der Destination Bodrum für Pauschalurlauber. Die Kooperation sorgt für ein komfortables Reiseerlebnis: Flüge sind ab sofort über AJet und alle TUI-Vertriebskanäle buchbar – inklusive attraktiver Pauschalangebote für Hotels und Transfers.

Bodrum gilt als einer der vielseitigsten Urlaubsorte der Türkei, bekannt für türkisfarbene Buchten, moderne Beachclubs und authentische Altstadtgassen. Dank der neuen Verbindung können Gäste aus Franken und der Metropolregion Nürnberg künftig noch einfacher in das „St. Tropez der Türkei“ reisen.

AJet ist eine junge Fluggesellschaft und Teil der renommierten Turkish Airlines. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Istanbul und betreibt mehrere Basen in der Türkei, von denen nationale und internationale Ziele angeflogen werden. Die Flotte umfasst derzeit rund 100 Flugzeuge.

Flughafen Nürnberg