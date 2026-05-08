Neue easyJet Verbindungen ab Hamburg

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

Nach Prag und Genf startet easyJet ab dem 30. Oktober neu auch nach Sevilla, das Angebot ab dem Flughafen Hamburg steht jetzt auf neun Direktzielen im Streckennetz.

Es geht Schlag auf Schlag bei easyJet: Zuletzt hatte die britische Fluggesellschaft ab Hamburg neue Direktverbindungen nach Prag und Genf angekündigt – nun erweitert sie das Flugangebot schon wieder: Ab dem 30. Oktober 2026 geht es nonstop von Hamburg nach Sevilla. Die Hauptstadt Andalusiens wird einmal wöchentlich freitags angesteuert, der Rückflug erfolgt montags. Gleichzeitig sorgt easyJet seit dem Erstflug am 1. Mai nach Marrakesch bereits für zusätzliche Reiselust. Klar ist: Die britische Fluggesellschaft baut ihre Präsenz in Hamburg massiv aus und verdoppelt damit ihr Streckennetz. Tickets für alle neuen Verbindungen sind auf der Website von easyJet oder in den Reisebüros buchbar.

Mit Sevilla nimmt easyJet eines der gefragtesten Städtereiseziele Europas neu ins Programm ab Hamburg auf und bringt Reisende direkt ins Herz Andalusiens – ideale Voraussetzungen für eine kleine Auszeit im Süden. Zusammen mit dem erfolgreichen Start der Verbindung nach Marrakesch wächst das Streckennetz von easyJet damit ab Hamburg in diesem Jahr auf insgesamt neun Direktziele. Wir freuen uns sehr, unseren Passagieren damit noch mehr attraktive Reiseoptionen direkt ab Hamburg anbieten zu können,

so David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Kurztrip nach Sevilla

Die Hauptstadt Andalusiens wird einmal wöchentlich immer freitags um 09:20 Uhr angesteuert, der Rückflug erfolgt montags um 15:45 Uhr. Mit einer Flugdauer von rund dreieinhalb Stunden bietet die neue Verbindung ideale Voraussetzungen für einen entspannten Wochenendtrip in den Süden Spaniens. Sevilla begeistert mit historischer Altstadt, imposanter Architektur wie der Kathedrale und dem Alcázar sowie lebendiger Kultur zwischen Tapas, Flamenco und mediterranem Lebensgefühl.

Stephan Erler, Country Manager easyJet Deutschland:

Mit der neuen Direktverbindung von Hamburg nach Sevilla erweitern wir unser Streckennetz um ein weiteres attraktives Ziel für Städtereisen in der Wintersaison. Wir stärken damit die internationale Anbindung Hamburgs und ermöglichen eine noch größere Auswahl an Reisemöglichkeiten für alle Reisefreudigen aus der Hansestadt.

Erfolgreicher Start für Marrakesch-Verbindung

Bereits am 1. Mai feierte easyJet den Erstflug nach Marrakesch – und das mit durchschlagendem Erfolg: Die Maschine hob komplett ausgebucht ab, ein klarer Beleg für die hohe Nachfrage nach an der neuen Verbindung. Zweimal wöchentlich bringt die Airline Reisende nun direkt in die „rote Stadt“ Marokkos und erweitert das Angebot ab Hamburg um ein attraktives Ziel zwischen Tradition und Moderne.

Mit den neuen Verbindungen nach Sevilla und Marrakesch erweitert easyJet sein Angebot ab Hamburg um zwei attraktive Sonnenziele. Insgesamt wächst das Streckennetz damit auf neun Direktziele. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt die Fluggesellschaft nicht nur ihr Angebot, sondern setzt ein klares Zeichen für weiteres Wachstum in Norddeutschland.