Neue easyJet Strecken ab Nürnberg

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg begrüßt mit easyJet einen neuen Airline-Partner. Am 2. November 2026 ist der erste easyJet-Flug aus Manchester in Nürnberg gelandet.

Mit den neuen Direktverbindungen von und nach London-Gatwick, London-Luton, Mailand-Malpensa und Manchester erweitert easyJet das Flugangebot ab Nürnberg deutlich und stärkt die internationale Erreichbarkeit der Metropolregion. Die Strecken werden während der Christkindlesmarkt-Saison und bis ins Frühjahr hinein zwei- bis viermal wöchentlich angeboten. Von und nach Manchester werden die Flüge jeweils montags und freitags geflogen. Die Flugzeit nach Manchester beträgt rund zwei Stunden.

„Die neue Verbindung nach Manchester ist ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Standorts und schafft zusätzliche Reisemöglichkeiten für die Menschen in der Metropolregion ebenso wie für Gäste aus Großbritannien“, sagte Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. „Wir freuen uns easyJet für den Winterflugplan als neuen Partner gewonnen zu haben, davon profitieren der Tourismus, die Wirtschaft, Messen und der internationale Austausch gleichermaßen.“

Stephan Erler, Country Manager Deutschland bei easyJet, betonte: „Mit Nürnberg nehmen wir einen wirtschaftsstarken und touristisch attraktiven Standort in unser deutsches Streckennetz auf. Gerade im Winterhalbjahr ist der Nürnberger Markt für uns aufgrund der internationalen Nachfrage, getrieben durch den Weihnachtsmarkt und die NürnbergMesse sehr attraktiv.“

Oberbürgermeister Marcus König: „Mit easyJet gewinnt Nürnberg einen starken neuen Partner. Die neuen Verbindungen nach Manchester, London und Mailand bringen Gäste in unsere Stadt und machen es den Menschen in der Region leichter, in die Welt zu reisen.“

Auch Dr. Thomas Koch, Geschäftsführer der Europäischen Metropolregion Nürnberg, begrüßte den Markteintritt der Airline: „Die neue Verbindung nach Manchester und die weiteren Strecken nach London und Mailand verbessern die internationale Vernetzung unserer Metropolregion. Gerade als ‚Heimat für Kreative‘, die für ihre vielen Innovationen bekannt ist, ist es für uns wichtig, die Region gut an andere starke Wirtschaftszentren in Europa anzubinden.“

Mit easyJet gewinnt der Airport Nürnberg eine der führenden europäischen Point-to-Point-Airlines als neuen Partner und baut sein internationales Streckennetz weiter aus.

Die weiteren easyJet-Verbindungen starten mit London-Gatwick ab dem 19. November, London-Luton ab dem 23. November und Mailand-Malpensa ab dem 27. November 2026.

Flughafen Nürnberg