Neue Zusammenarbeit von Cathay Pacific Airways und Finnair

Cathay Pacific (Archiv: Robert Kühni)

Cathay Pacific, eine Fluggesellschaft aus Hongkong und die finnische Finnair gaben gestern, Mittwoch, ein neues Codeshare bekannt.

Die Abkürzung “CX“ für Cathay Pacific wird ab dem 1. März auf Finnairflügen zwischen Finnairs Zentrum Helsinki und drei Cathay Pacific Anflugszielen in Europa – Amsterdam, Frankfurt und London – vermittelt. Ebenso wird Finnairs Abkürzung “AY“ auf Flügen von Cathay Pacific zwischen Hongkong und drei australischen Städten – Sydney, Melbourne und Perth – eingesetzt. So können die Passagiere von Finnair von nahtlosen Verbindungen von Helsinki nach Australien und von dem Angebot von wöchentlich vier Flügen nach Hongkong profitieren. Ab dem 26. April wird dieser Service sogar täglich angeboten. Nebst dem Codeshare mit Finnair vereinbarte Cathay Pacific nun Codeshares mit drei anderen Mitglieder von Oneworld, dem weltweiten Verband der Fluggesellschaften: American Airlines, British Airways und Iberia.

Ebenso hat Cathay Pacific gegenwärtig Codeshares von insgesamt 15 Anflugsorten, betrieben von ihrer Schwesterfluggesellschaft Dragonair, welche Verbandsmitglied von Oneworld ist.