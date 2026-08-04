Neue Ziele bei Discover Airlines

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Der Ferienflieger Discover Airlines baut sein Nordics-Angebot weiter aus und nimmt ab 2027 zwei neue Ziele in Finnland in den Flugplan auf: Savonlinna im Sommer und Kajaani im Winter.

Die beiden Reiseziele liegen im Osten Finnlands und zeigen die landschaftliche Vielfalt des Landes – von der einzigartigen Seenregion im Südosten bis zu den weitläufigen Naturgebieten Nordostfinnlands.

Mit den neuen Verbindungen bietet Discover Airlines künftig noch mehr Auswahl in die nordischen Länder. Insgesamt stehen Reisenden dann acht Ziele in Island, Norwegen und Finnisch-Lappland sowie rund 20 wöchentliche Verbindungen ab Frankfurt und München zur Verfügung.

„Reisen in die nordischen Länder liegen weiterhin voll im Trend – das zeigen auch die steigenden Buchungszahlen. Mit Savonlinna und Kajaani erweitern wir unser Angebot um zwei besondere Destinationen, die unterschiedliche Facetten Finnlands erlebbar machen. Mit saisonal abgestimmten Verbindungen reagieren wir gezielt auf die Wünsche unserer Gäste und unserer Reiseveranstalterpartner und bieten ihnen passende Reiseerlebnisse zu jeder Jahreszeit,“ sagt Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines.

Vielfältige Natur und Aktivitäten zu jeder Jahreszeit

Ab Mitte Juni 2027 bietet Discover Airlines immer samstagabends als Nachtflug, die einzige Direktverbindung von Frankfurt nach Savonlinna. Die Stadt liegt am größten See Finnlands und ist ideal für Erholungssuchende und Outdoorfans. Im Sommer lässt sich hier auch die besondere Atmosphäre der „weißen Nächte“ erleben: Rund um die Mittsommerzeit geht die Sonne kaum oder gar nicht unter – sodass Reisende auch bei einer nächtlichen Ankunft noch Tageslicht erleben können.

Ab Dezember 2027 wird die saisonale Verbindung nach Savonlinna durch eine wöchentliche Winterverbindung nach Kajaani ersetzt. Der Flug ab Frankfurt startet jeweils freitags. Die Stadt bietet im Winter zahlreiche Outdooraktivitäten, Nordlichter und Angebote, die nur die finnische Seenlandschaft ermöglicht – etwa Floating Saunas.

Die Flüge nach Savonlinna sind unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar. Tickets für Flüge nach Kajaani sind ab Dezember 2026 erhältlich.

Übersicht der Nordics Verbindungen

Frankfurt (FRA) – Evenes (EVE) Ganzjährig bis zu vier wöchentliche Verbindungen Frankfurt (FRA) – Alta (ALF) Zwei wöchentliche Verbindungen im Winter Frankfurt (FRA) – Kittilä (KTT) Ganzjährig bis zu zwei wöchentliche Verbindungen München (MUC) – Reykjavik (KEF) Ganzjährig bis zu drei wöchentliche Verbindungen München (MUC) – Bodø (BOO) Zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Frankfurt (FRA) – Bodø (BOO) zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer München (MUC) – Evenes (EVE) zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer München (MUC) – Ivalo (IVL) Ab 23. Dezember 2026; eine wöchentliche Verbindung im Winter Frankfurt (FRA) – Savonlinna (SVL) Ab 19. Juni 2027; eine wöchentliche Verbindung im Sommer Frankfurt (FRA) – Kajaani (KAJ) Ab 17. Dezember 2027; eine wöchentliche Verbindung im Winter

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.