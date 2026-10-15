Neue Ziele ab Paderborn Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Von der französischen Mittelmeer-Küste über die Lagunenstadt Venedig bis hin zu den Traumstränden Sardiniens: Im Frühjahr 2027 erweitert momento by WUR das Reiseangebot am Flughafen Paderborn/Lippstadt um drei attraktive Ziele.

Exklusive Sonderflüge ermöglichen Urlaubern aus der Region eine komfortable Anreise ohne Umstieg. Vor Ort sorgt das flexible Reisekonzept dafür, dass jeder Gast seinen Urlaub ganz nach den eigenen Wünschen gestalten kann.

An der Côte d’Azur treffen elegante Küstenorte auf kleine Altstädte, palmengesäumte Promenaden und das intensive Blau des Mittelmeers. Zwischen französischer Leichtigkeit, regionaler Küche und abwechslungsreichen Ausflugszielen bietet die berühmte Küste ideale Voraussetzungen für erholsame und zugleich erlebnisreiche Urlaubstage. Diese Reise findet vom 19. bis zum 24. April 2027 statt.

Venedig zeigt sich im Frühjahr von seiner besonders reizvollen Seite. Bei einem Spaziergang entlang der Kanäle und über kleine Brücken lässt sich die einzigartige Atmosphäre der Lagunenstadt erleben. Prächtige Bauwerke, traditionsreiche Plätze und versteckte Gassen machen Venedig zu einem Reiseziel, das bei jedem Besuch neue Eindrücke bereithält. Nach Venedig geht es vom 24. bis zum 28. April 2027.

Sardinien bietet dagegen ideale Voraussetzungen für alle, die Natur und Erholung miteinander verbinden möchten. Die Insel ist bekannt für ihre Traumstrände und das kristallklare Wasser, hat jedoch weit mehr zu bieten. Ursprüngliche Landschaften, kleine Dörfer und die sardische Küche prägen das besondere Lebensgefühl der Mittelmeerinsel. Die Reise ist für die Zeit vom 25. Mai bis zum 1. Juni 2027 geplant.

Für alle drei Ziele steht eine vielseitige Auswahl an Hotels zur Verfügung. Das flexible Reisekonzept von momento by WUR lässt den Gästen dabei die Freiheit, ihre Reise nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Erholung am Meer ist dabei ebenso möglich wie eine individuelle Entdeckungstour durch Natur, Kultur und Kulinarik.

Der Abflug direkt vom Flughafen Paderborn/Lippstadt sorgt für kurze Wege und einen komfortablen Start in den Urlaub. Auch das Parken am Flughafen ist bereits im Reisepreis enthalten. Wer sich frühzeitig entscheidet, erhält bei Buchung bis zum 31. Oktober 2026 zusätzlich fünf Prozent Frühbucher-Rabatt.

Weitere Informationen und Buchungen sind in den unternehmenseigenen Reisebüros von WUR und online unter www.fliegen-ab-paderborn.de möglich.