Neue Wizz Air Ziele ab Bremen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab sofort geht es zweimal wöchentlich und zwar mittwochs und sonntags vom Bremen Airport mit der ungarischen Wizz Air in die nordmazedonische Stadt Skopje.

Standesgemäß wurde die Crew des Erstfluges in Bremen mit Blumen begrüßt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Skopje ist eine Stadt der Gegensätze. Der Mix aus osmanischer und christlicher Kultur und Architektur macht ihren Charme aus. Hoch über Skopje steht der Berg Vodno mit seinem Millenniums-Kreuz. Es steht für die Zukunft einer von Zerstörung und dem Wiederaufbau geprägten Stadt.

Danzig folgt

Und wer atemberaubende Landschaften sucht – rund um Skopje und auf der gesamten Balkan-Halbinsel wird man fündig. Und ein weiterer Vorteil: Die geografische Lage Skopjes ermöglicht es Reisenden, innerhalb kürzester Zeit nach Albanien, Serbien, Bulgarien oder in das Kosovo weiterzureise. Nach der Aufnahme der Strecke Bremen – Kiew und Bremen – Skopje, folgt noch der Erstflug nach Danzig am 02. April.

Flughafen Bremen