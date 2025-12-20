Neue Wizz Air Verbindungen ab Köln Bonn

Wizz Air am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Drei Erstflüge in fünf Tagen: Wizz Air hat am Köln Bonn Airport drei weitere neue Verbindungen nach Osteuropa aufgenommen.

Am Freitag (12. Dezember) fand der Erstflug nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina, am Montag (15. Dezember) feierte die neue Verbindung der Airline in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje Premiere. Mit Tirana in Albanien wurde am Dienstag (16. Dezember) das dritte neue Ziel von Wizz Air angesteuert. Bereits seit Ende Oktober fliegt Wizz Air zudem ab Köln/Bonn bis zu vier Mal pro Woche nach Bukarest in Rumänien.

„Wir freuen uns sehr, dass Wizz Air mit so einem breiten Angebot an unseren Flughafen zurückgekehrt ist und ihn in diesem Winterflugplan mit vier spannenden Zielen verbindet“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die neuen Strecken, darunter drei Hauptstadtverbindungen, bereichern unseren Flugplan und bieten unseren Passagieren zusätzliche Reisemöglichkeiten in den wichtigen osteuropäischen Zielmarkt.“

„Mit der Einführung dieser neuen Strecken trägt Wizz Air zu einer besseren Anbindung des Flughafens Köln/Bonn an wichtige Ziele in Südost- und Osteuropa bei. Das erweiterte Streckennetz bietet Passagieren mehr direkte und erschwingliche Reisemöglichkeiten und fördert die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verbindungen der Region zu diesen wichtigen Märkten“, sagt Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager bei Wizz Air.

Tuzla und Tirana werden in den Wintermonaten bis zu drei Mal pro Woche angeflogen. Nach Skopje heben die Flugzeuge sogar vier Mal wöchentlich ab. Im kommenden Sommer kommt eine weitere neue Verbindung hinzu: Wizz Air fliegt ab dem 2. Juni nach Podgorica. Die Hauptstadt Montenegros steht dann vier Mal pro Woche auf dem Flugplan. Alle Strecken sind auf www.wizzair.com(Link zu externer Website) und in der Wizz-Air-App buchbar.

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 250 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321. Ein Team engagierter Luftfahrtprofis bietet erstklassigen Service und sehr günstige Flugpreise, sodass Wizz Air im Jahr 2024 die bevorzugte Wahl von 62,8 Millionen Passagieren war. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol WIZZ notiert. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen im Airline-Sektor, zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt gekürt und 2019 sowie 2023 von den Air Transport Awards zur Fluggesellschaft des Jahres ernannt. Wizz Air wurde außerdem als „Nachhaltigste Billigfluggesellschaft” im Zeitraum 2021–2025 und als „Beste Fluggesellschaft für CO2-Reduzierung” von den World Finance Sustainability Awards 2024 ausgezeichnet. Wizz Air erhielt außerdem die Auszeichnung „EMEA’s Environmental Sustainability Airline Group of the Year” von den CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2024.