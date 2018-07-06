Neue Wizz Air Linien ab Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air verkündete kürzlich eine neue Streckenaufnahme von Dortmund nach Chisinau.

Ab dem 16. Dezember 2018 wird die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air Dortmund mit der Hauptstadt Moldawiens verbinden. Die Flüge werden jeweils mittwochs und sonntags von Dortmund nach Chisinau starten und sind schon ab 19,99 Euro verfügbar.

Chisinau ist mit mehr als 530.000 Einwohnern Moldawiens größte und lebhafteste Stadt und lädt zum Flanieren und Verweilen in einem der zahlreichen grünen Parkanlagen ein. Nur wenige Kilometer von Chisinau entfernt, befinden sich zwei der größten Weinkeller der Welt – so kommen vor allem Weinliebhaber auf den Geschmack. Wizz Air bietet seit 2004 erfolgreich Flüge vom Dortmunder Flughafen an.

Allein in diesem Jahr wird die ungarische Airline insgesamt acht neue Routen vom Ruhrgebietsairport einführen. Lwiw (Ukraine), Posen (Polen), Charkiw (Ukraine) und Olsztyn-Mazury (Polen) sind Ziele, die bereits im ersten Halbjahr 2018 neu hinzugekommen sind. Im zweiten Halbjahr werden noch Iasi (Rumänien), Wien (Österreich), Debrecen (Ungarn) und schließlich Chisinau (Moldawien) als neue Reiseziele vom Dortmund Airport mit Wizz Air folgen. Der größte Kunde am Dortmunder Flughafen baut damit sein Streckennetz auf 27 Flugverbindungen in 13 Ländern am Ruhrgebietsairport aus.

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