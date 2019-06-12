Neue Wizz Air Linie ab Bremen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab dem 17. Dezember 2019 nimmt Wizz Air die Linienverbindung zwischen den Flughäfen Bremen und Wien ins Programm auf.

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sowie Samstag und Sonntag geht es dann von Wien nach Bremen und zurück. Auf der Strecke setzt Wizz Air einen Airbus A 321 ein. Insgesamt bietet Wizz Air jetzt vier Strecken ab Bremen an: Wien, Kiew, Skopje und Danzig.

Flughafen Geschäftsführer Elmar Kleinert: „Mit der hohen Frequenz auf der neuen Direktverbindung nach Wien sprechen wir nicht nur Städtereisende, sondern auch die Nordwestdeutsche Wirtschaft an. Ich freue mich, dass Wizz Air in Bremen weiterwächst und jetzt bereits vier spannende Ziele ab Bremen anbietet.“

Und Wien ist immer eine Reise wert. Die traditionellen Kaffeehäuser locken vormittags mit einer leckeren Wiener Melange und abends dann das echte Wiener Schnitzel mit einem Erdäpfel-Vogerlsalat genießen, natürlich am besten im Figlmüller. Dazwischen gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die Wiener Hofburg, Schloss Schönbrunn oder die Wiener Hofreitschule, die allesamt Anziehungspunkte für Menschen aus aller Welt sind. Aber auch Shopping ist in Wien ein wahres Vergnügen: eine Vielzahl an eleganten Boutiquen, mondäner Kaufhäuser und kleinen Spezialitäten-Läden laden zum Bummeln, Schauen und Genießen ein.

Mit Wizz Air von Bremen nach Wien: Die Tickets sind ab sofort unter www.wizzair.com buchbar.

Flughafen Bremen