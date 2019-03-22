Neue Wizz Air Flüge ab Karlsruhe

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air fliegt neu ab Karlsruhe Baden-Baden ganzjährig nach Sibiu, (Hermannstadt), Skopje und Timisoara (Temeswar).

Wizz Air fliegt neu ab dem 17. Juni 2019 jeweils zweimal wöchentlich nonstop von Karlsruhe Baden-Baden nach Sibiu, Hermannstadt in Rumänien, nach Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens und ab dem 3. Juli 2019 nach Timisoara (Temeswar), der rumänischen Partnerstadt von Karlsruhe.

Weitere Destinationen von Wizz Air ab Karlsruhe Baden-Baden sind ganzjährig zweimal wöchentlich Belgrad und Tuzlaim im Sommer ebenfalls zweimal wöchentlich.