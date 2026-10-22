Neue Verbindungen ab Frankfurt

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Der Flughafen Frankfurt startet im Winterflugplan mit 80 Airlines zu 231 Destinationen. Neu geht es ab Frankfurt nach Kuala Lumpur, Sharjah und Agadir.

Mit Beginn des Winterflugplans am 25. Oktober 2026 verbinden 80 Airlines den Flughafen Frankfurt (FRA) mit 231 Zielen in 92 Ländern*. Mit rund 3.400 Abflügen und etwa 650.000 Sitzplätzen pro Woche bleibt Frankfurt Deutschlands wichtigstes internationales Luftverkehrsdrehkreuz**. Der Winterflugplan gilt bis zum 27. März 2027.

Europa: Weitere Verbindungen nach London

In Europa führt Condor (DE) die im Sommer aufgenommene Verbindung nach London-Gatwick (LGW) auch während des Winterflugplans mit bis zu drei täglichen Flügen fort. Auch DAT (DX) setzt ihre im Sommer eingeführte Verbindung nach Linz (LNZ) mit bis zu drei täglichen Flügen fort.

Afrika: Mit Discover nach Agadir

In Nordafrika erweitert sich das Angebot nach Marokko. Discover Airlines (4Y) nimmt Agadir (AGA) erstmals in ihr Winterprogramm auf und verbindet die marokkanische Küstenstadt zweimal wöchentlich mit Frankfurt. Darüber hinaus wird Royal Air Maroc (AT) die bislang saisonale Verbindung nach Nador (NDR) künftig ganzjährig anbieten.

Naher Osten: Air Arabia neu ab FRA

Im Nahen Osten begrüßt Frankfurt mit Air Arabia (G9) eine neue Fluggesellschaft. Ab dem 15. Dezember verbindet die Airline Frankfurt täglich mit ihrer Basis in Sharjah (SHJ) in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bereits zum 4. November startet Condor zudem eine neue tägliche Verbindung nach Abu Dhabi (AUH), die sie in Kooperation mit Etihad Airways (EY) anbietet und nach Bangkok (BKK) weiterführt. Etihad ergänzt das Angebot ab Dezember um eine zusätzliche tägliche Verbindung. Damit können Reisende Abu Dhabi künftig mit bis zu drei täglichen Flügen ab Frankfurt erreichen. Condor wird außerdem die im Sommer aufgenommene Strecke nach Tel Aviv (TLV) auch im Winter mit täglichen Flügen bedienen.

Asien: Mit Lufthansa fünfmal pro Woche nach Kuala Lumpur

Im Fernost-Verkehr nimmt Lufthansa die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur (KUL) neu in ihr Streckennetz auf und bedient die Verbindung ab Beginn des Winterflugplans fünfmal pro Woche nonstop. Air China (CA) führt darüber hinaus die im Sommer aufgenommene Verbindung zum Flughafen Peking-Daxing (PKX) fort und ergänzt damit ihr bestehendes Angebot zum Beijing Capital Airport (PEK). China Southern (CZ) bietet auf ihrer Verbindung nach Guangzhou (CAN) auch weiterhin an zwei Tagen pro Woche einen Zwischenstopp in Ürümqi (URC) an. Air India (AI) stockt zum Winterflugplan ihre Verbindungen nach Delhi (DEL) und Mumbai (BOM) jeweils um eine Frequenz auf und fliegt Delhi somit 13-mal pro Woche und Mumbai sechsmal wöchentlich an.

Nach Zentralasien ergänzen Centrum Air (C6) und Qanot Sharq (HH) auch im Winter das bestehende Angebot von Uzbekistan Airways (HY) nach Taschkent (TAS).

*Redaktioneller Hinweis: Es ist möglich, dass es zu weiteren Angebotsanpassungen im laufenden Winterflugplan 2026/2027 kommt.

**Vergleichsbasis ist der finale Flugplanstand zum Ende der Wintersaison 2025/26 (Stichtag: 27. März 2025)