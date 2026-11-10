Neue United Gates in Washington

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Neuer United-Flugsteig eröffnet heute am Washington Dulles International Airport, dies führt zu 14 zusätzlichen Gates für bis zu 300 Flüge täglich.

United Airlines und die Metropolitan Washington Airports Authority eröffnen heute Concourse E, den ersten neuen Flugsteig am Washington Dulles International Airport seit fast zwei Jahrzehnten. Der Bereich an dem internationalen Flughafen vor den Toren der US-Hauptstadt ist rund 40.400 Quadratmeter groß und umfasst 14 zusätzliche United-Gates für Inlandsflüge und internationale Verbindungen. Pro Gate lassen sich zwei Schmalrumpf- oder ein Großraumflugzeug abfertigen, sodass United allein hier im nächsten Sommer pro Tag bis zu 300 Flüge starten lässt. Dazu gehören auch Verbindungen mit dem neuen Airbus A321XLR. Der Washington Dulles International Airport ist das erste United-Drehkreuz, ab dem die Airline internationale Strecken mit diesem Flugzeugtyp bedienen wird. Den Auftakt bilden bereits im Dezember 2026 die Linienflüge nach Amsterdam und Dublin.

Zusätzlich bietet Concourse E umfassenden Komfort für die Passagiere. Neben der eigenen AeroTrain-Station, die die Fluggäste schnell mit dem Hauptterminal des Flughafens verbindet, sind hier zahlreiche Geschäfte und Restaurants sowie mit etwa 3.700 Quadratemetern einer der größten United Clubs weltweit zu finden. Er besitzt eine Kapazität für 600 Gäste und befindet sich gegenüber der Gates E14 und E16 (täglich von 5:30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet). Neben einer Bar und zwei Buffet-Stationen bietet der United Club schnelles, kostenfreies WLAN, Steckdosen an jedem Sitz sowie acht Räume für private Telefonate.

United Airlines Concourse E Bar Washington Dulles (Foto: United Airlines)

Der Bau von Concourse E ist Teil des gemeinsamen Investitionsprogramms der Flughafenbehörde, von United und dem US-Transportministerium mit einem Volumen von 20 Milliarden US-Dollar. Dieses treibt die Modernisierung des Flughafens innerhalb der nächsten zehn Jahre voran. Der Washington Dulles International Airport dient United seit 40 Jahren als Drehkreuz sowie internationales Tor zur Hauptstadtregion der USA. Täglich offeriert die Airline 250 Flüge zu 153 Zielen in aller Welt, unter anderem nach Frankfurt, München sowie Genf und Zürich. 20 Ziele hat United seit 2022 neu in den Flugplan ab Washington Dulles aufgenommen, davon allein sechs in diesem Jahr, unter anderem nach Mailand und Toulouse.

United Airlines Concourse E Sitzbereich Washington Dulles (Foto: United Airlines)

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.