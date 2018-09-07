Neue Sundair Destinationen ab Kassel

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Passend zu den immer noch sommerlichen Temperaturen können sich die Passagiere des Kassel Airport über zwei neue Ziele im vorläufigen Sommerflugplan 2019 freuen.

Sundair startet nächstes Jahr von Mai bis Oktober zweimal wöchentlich nach Antalya (mittwochs und samstags) sowie einmal wöchentlich nach Fuerteventura (freitags). Darüber hinaus fliegt die Airline viermal wöchentlich nach Mallorca (montags, mittwochs, freitags und sonntags), und je zweimal wöchentlich nach Kreta (dienstags und samstags) sowie nach Hurghada/Ägypten (donnerstags und sonntags). Die Flüge sind bereits jetzt buchbar, weitere Ziele werden aktuell geprüft.

Zusätzlich zum regulären Flugplan sind auch in 2019 wieder verschiedene Sonderreisen zu attraktiven Zielen geplant: z.B. nach Porto, Kreta, in die Normandie und die Bretgane. Weitere Sonderreisen sind in Vorbereitung.

Dr. Thomas Schäfer, Hessens Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel: „Wir werden in diesem Jahr noch den 100.000 Fluggast am Kassel Airport begrüßen können. Das wird ein Rekordjahr. Alle, die in Calden in diesem Jahr bereits abgeflogen sind, können nun schon in den Sommerangeboten 2019 stöbern und gerne auch buchen. Wer noch nicht dabei war, ist herzlich eingeladen, den Flughafen und seine renommierten Partner kennenzulernen. Das sofort buchbare Basisprogramm zeigt, wie verlässlich am Kassel Airport gearbeitet wird. Langer Atem zahlt sich aus: für die Urlauber, für die Region und für Hessen.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport: „Die langfristige Zusammenarbeit mit Sundair zahlt sich aus: Wir haben in diesem Jahr bereits erhebliche Steigerungen der Passagierzahlen verzeichnen können. Ich freue mich, dass die sonnenhungrigen Passagiere in unserer Region mit dem jetzt veröffentlichten Flugplan schon heute die Möglichkeit haben, frühzeitig den nächsten Sommerurlaub ab Kassel Airport zu buchen. Ich bin überzeugt, dass die frühe Buchbarkeit auch den Reisebüros die Arbeit erleichtert.“

Derzeit geht es noch bis Ende Oktober mehrmals wöchentlich mit Sundair nach Mallorca, Kreta, Kos, Rhodos und Hurghada/Ägypten.

Am 01. November startet der Winterflugplan mit regelmäßigen Flügen nach Hurghada/Ägypten, Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura.

Kassel Airport